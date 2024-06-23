Швейцария – Германия: Кем Нагельсманн разбавит стартовый состав

В третьем туре группы A на Евро-2024 состоится матч между сборными Швейцарии и Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы команд на эту встречу.

Швейцария: Зоммер, Эбишер, Родригес, Аканджи, Шёр, Видмер, Джака, Фройлер, Варгас, Ндой, Шакири.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Антон, Киммих, Кроос, Андрих, Сане, Фюрих, Мюллер, Фюллькруг.

Поскольку сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира, у неё выше вероятность ротации. Чтобы именно выиграть группу, Германии необходимо не уступить в предстоящем матче.

Сборной Швейцарии для занятия первого места нужна только победа, а для второго и ничьей хватит. Если Швейцария проиграет, а Шотландия выиграет у Венгрии, второе-третье места определит разница мячей.

Матч Швейцария – Германия состоится сегодня, 23 июня, во Франкфурте-на-Майне. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов