Сборная Франции может потерять ещё одного игрока атаки из-за травмы

Вингер сборной Франции Кингсли Коман рискует пропустить ближайший матч.

Футболист «Баварии» пропустил субботнюю тренировку «трёхцветных» из-за проблем с икроножной мышцей. Пока неясно, успеет ли Коман восстановиться до начала поединка последнего тура группового этапа против сборной Польши, который пройдёт 25 июня. В воскресенье 28-летнему игроку предстоит пройти обследования.

Кингсли Коман вышел на замену на 75-й минуте недавнего матча второго тура против Нидерландов (0:0). В первой встрече со сборной Австрии вингер остался на скамейке запасных.

Сборная Франции занимает вторую строчку в турнирной таблице квартета с четырьмя набранными очками.