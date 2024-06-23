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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции может потерять ещё одного игрока атаки из-за травмы

23 Июня 2024 • 00:54 Комментировать
Франция
...
Польша
25.06 19:00

Вингер сборной Франции Кингсли Коман рискует пропустить ближайший матч.

Футболист «Баварии» пропустил субботнюю тренировку «трёхцветных» из-за проблем с икроножной мышцей. Пока неясно, успеет ли Коман восстановиться до начала поединка последнего тура группового этапа против сборной Польши, который пройдёт 25 июня. В воскресенье 28-летнему игроку предстоит пройти обследования.

Кингсли Коман вышел на замену на 75-й минуте недавнего матча второго тура против Нидерландов (0:0). В первой встрече со сборной Австрии вингер остался на скамейке запасных.

Сборная Франции занимает вторую строчку в турнирной таблице квартета с четырьмя набранными очками.

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Бавария Сборная Франции Сборная Польши евро-2024 Кингсли Коман ещё теги

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