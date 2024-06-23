Лукаку – лидер Евро-2024 по упущенным явным голевым моментам

Неудачная серия Ромелу Лукаку на крупных турнирах продолжилась во встрече с Румынией.

Форвард сборной Бельгии вновь не забил, при этом отметился отменённым из-за офсайда голом и нереализованным явным голевым шансом. Именно Лукаку лидирует по упущенным очевидным возможностям после двух туров группового этапа – четыре. Вторую позицию делят Барнабаш Варга (Венгрия), Александар Митрович (Сербия) и Антуан Гризманн (Франция) – они упустили по три явных момента.

Стоит отметить, что в матче против Румынии Ромелу Лукаку не остался без результативных действий – он записал себе в актив голевую передачу.