Тренер сборной Румынии Йорданеску: «Бельгия – один из претендентов на трофей»

Рулевой сборной Румынии Эдуард Йорданеску подвёл итоги проигранного матча против сборной Бельгии (0:2).

Счёт уже на второй минуте открыл Юри Тилеманс, а в концовке встречи победу «красных дьяволов» закрепил Кевин де Брёйне.

«Бельгия – очень качественная команда, один из претендентов на победу в турнире. Мы не сдавались, продолжали борьбу, и во втором тайме мы смотрелись лучше. Мы могли вырвать ничью, если бы нам повезло чуть больше. У нас были шансы сравнять счёт», – заявил на послематчевой пресс-конференции Йорданеску.

Сборная Румынии, как и все остальные команды группы, набрала три очка после двух туров, но возглавляет квартет за счёт разницы голов. В последнем туре румынам предстоит сыграть против Словакии.