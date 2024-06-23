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Чемпионат Европы по футболу 2024

Впервые в истории: все команды группы E набрали по три очка после двух туров

23 Июня 2024 • 00:24 Комментировать
Словакия
...
Румыния
26.06 19:00

Победа сборной Бельгии над Румынией (2:0) максимально запутала ситуацию в группе E перед заключительным туром.

Бельгийцы взяли верх благодаря точным ударам Юри Тилеманса и Кевина де Брёйне. Теперь на счету всех четырёх команд квартета равное количество набранных очков после двух туров – по три. Как сообщает Opta, такое произошло впервые за всю историю чемпионата Европы.

Лидером группы, несмотря на сегодняшнее поражение, осталась сборная Румынии – у неё три забитых гола и два пропущенных. Вторые – бельгийцы с разницей мячей 2:1, третье место остаётся за Словакией (2:2), а замыкает турнирную таблицу сборная Украины (2:4).

В финальном туре Словакия сыграет с Румынией, а Бельгия – с Украиной. Обе встречи пройдут 26 июня в 19:00 по московскому времени.

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