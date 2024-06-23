Благодаря кому Бельгия избежала позора против Румынии

Сборная Бельгии одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024. «Красные дьяволы» обыграли команду Румынии со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило трёх лучших игроков этого матча.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 20:14, в створ – 9:5, угловые – 7:7.

КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ. Лидер – он и есть лидер. Набирает форму от матча к матчу. Из четырёх попыток дриблинга удачными стали три. Пять ударов нанёс по воротам соперника. Не отчаивался, что мяч у него не шёл в сетку, и добился-таки своего. Почуял, то вратарь Кастельс сделает ему голевой пас, и сыграл как заправский форвард. В общем, в моменте сделал то, что должен был сделать Лукаку.

ЖЕРЕМИ ДОКУ. У него с дриблингом похуже было в плане успешности, а рвался в проходы он чаще (успешны три из восьми попыток). Был мотором вдохновлённых атак Бельгии в первом тайме, в том числе на самом старте матча. Лишь раз ошибся в передаче за 23 случая. Один из его пасов как раз стал ассистом на ассист Лукаку (ух, сложная конструкция). Всего отдал пять ключевых передач.

ЮРИ ТИЛЕМАНС. Стремился доказать, что не зря Доменико Тедеско определил его в основу. Быстрый гол Юри пролил бальзам на душу бельгийцам, а то неизвестно, сколько бы они ещё мучились в атаке, учитывая их провальный матч со Словакией. Органично смотрелся в игре «красных дьяволов». Есть ощущение, что и в матче против Украины Тилеманс выйдет в старте.

Кирилл Иванцов