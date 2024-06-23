Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Благодаря кому Бельгия избежала позора против Румынии

23 Июня 2024 • 00:17 Комментировать
Бельгия
2:0
Румыния
окончен

Сборная Бельгии одержала победу во втором туре группового этапа Евро-2024. «Красные дьяволы» обыграли команду Румынии со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило трёх лучших игроков этого матча.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 20:14, в створ – 9:5, угловые – 7:7.

Протокол игры  
Бельгия2:0Румыния
(1:0) Тилеманс Юри2'  
(2:0) Де Брёйне Кевин80'  
Кастельс КоэнФас ВаутВертонген ЯнТеате Артур 77' (Дебаст Зено ( 77') Кастань ТимотиДоку Жереми 72' (Мангаля Орель ( 72') Тилеманс Юри 72' (Карраско Янник ( 72') Онана АмадуЛукебакио Доди  35' 56' (Троссар Леандро ( 56') Де Брёйне КевинЛукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцВранкс АстерКамински ТомасВермирен АртурКюйпер МаксимДе Кетеларе ШарльБакайоко ЖоанОпенда Лои
Ницэ ФлоринРатиу Андрей 90' (Сореску Деян ( 90') Дрэгушин РадуБурка АндрейБанку Никусор  59'Марин Мариус  65' 68' (Олару Дариус ( 68') Ман ДеннисМарин РэзванСтанчу НиколаеМихэйлэ Валентин 68' (Хаджи Янис ( 68') Драгус Денис 81' (Алибек Денис ( 81')
Запасные: Рус АдрианКоман ФлоринелТарновану СтефанЧикылдэу АлександруПушкаш ГеоргеБирлигея ДаниэльМогос ВасилеМолдован ХорациуШут АдрианНеделчару ИонуцРаковитан Богдан
22 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ. Лидер – он и есть лидер. Набирает форму от матча к матчу. Из четырёх попыток дриблинга удачными стали три. Пять ударов нанёс по воротам соперника. Не отчаивался, что мяч у него не шёл в сетку, и добился-таки своего. Почуял, то вратарь Кастельс сделает ему голевой пас, и сыграл как заправский форвард. В общем, в моменте сделал то, что должен был сделать Лукаку.

ЖЕРЕМИ ДОКУ. У него с дриблингом похуже было в плане успешности, а рвался в проходы он чаще (успешны три из восьми попыток). Был мотором вдохновлённых атак Бельгии в первом тайме, в том числе на самом старте матча. Лишь раз ошибся в передаче за 23 случая. Один из его пасов как раз стал ассистом на ассист Лукаку (ух, сложная конструкция). Всего отдал пять ключевых передач.

ЮРИ ТИЛЕМАНС. Стремился доказать, что не зря Доменико Тедеско определил его в основу. Быстрый гол Юри пролил бальзам на душу бельгийцам, а то неизвестно, сколько бы они ещё мучились в атаке, учитывая их провальный матч со Словакией. Органично смотрелся в игре «красных дьяволов». Есть ощущение, что и в матче против Украины Тилеманс выйдет в старте.

Кирилл Иванцов

Ромелу Лукаку должен был попасть в список лучших игроков матча?
Да Нет
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Румынии

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
00:17
Благодаря кому Бельгия избежала позора против Румынии
00:13
Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
22 Июня
23:50
Лукаку – как обычно, де Брёйне – классно: Бельгия побила Румынию с голевым пасом вратаря
23:47
Доку – лидер Евро-2024 по успешным обводкам после двух туров, Мусиала и Беллингем – третьи
23:40
Де Брёйне забил румынам с передачи голкипера
23:31
Гол Лукаку отменили в третий раз за два матча Евро-2024
22:40
Сборная Бельгии забила свой самый быстрый гол на крупном турнире
22:26
Пирожков объяснил, почему Лукаку не может забить
22:19
Вертонген стал третьим самым возрастным игроком в истории сборной Бельгии на крупных турнирах
21:30
Бельгия - Румыния: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:01
Сборные Бельгии и Румынии назвали стартовые составы
11:00
Бельгия – Румыния: Возможные стартовые составы на матч Евро-2024
02:22
Бельгия - Румыния: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Июня
22:00
Тедеско: «Мы никого не боимся, но с большим уважением относимся к любому сопернику»
21:32
Бельгия – Румыния: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:38
Актуальная ставка и прогноз на матч Бельгия — Румыния Евро-2024 — 22 июня 2024
16:13
Точный прогноз и ставка на матч Бельгия – Румыния Евро-2024 – 22 июня 2024
20 Июня
00:16
Ставка и прогноз на точный счёт матча Бельгия — Румыния Евро 2024 — 22 июня 2024
19 Июня
16:54
Ставка и прогноз на матч Бельгия – Румыния Евро-2024 – 22 июня 2024
18 Июня
22:46
Надёжная ставка и прогноз на матч Бельгия – Румыния Евро-2024 – 22 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Первая команда вылетела с Евро-2024 Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
321 мин
Турция Турция
Португалия Португалия
0
3
5.00 3.80 1.70
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
2
0
1.60 3.90 6.00
Видео
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
00:33 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Румынии Йорданеску: «Бельгия – один из претендентов на трофей»
00:24 · Чемпионат Европы 2024
Впервые в истории: все команды группы E набрали по три очка после двух туров
00:13 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Кейн рассказал, как шахматы помогают ему расслабиться
00:05 · Чемпионат Европы 2024
Кто вышел бы с третьего места в 1/8 финала Евро-2024 прямо сейчас
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Горжусь командой»
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Доку – лидер Евро-2024 по успешным обводкам после двух туров, Мусиала и Беллингем – третьи
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне забил румынам с передачи голкипера
23:38 · Чемпионат Европы 2024
Шаронов: «Мне не близок стиль игры сборной Англии»
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Гол Лукаку отменили в третий раз за два матча Евро-2024
23:22 · Чемпионат Европы 2024
Пепе – о матче против сборной Грузии: «Тренер выпустит на поле лучших игроков»
23:14 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «Сборная Германии очень сильна»
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Тотти: «Сборная Испании была идеальна, Италии нужно перевернуть эту страницу»
22:44 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Грузии — о целях команды: «Нам нечего терять»
Все новости