Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне забрал награду лучшему игроку матча.

Представитель «Манчестер Сити» поразил ворота сборной Румынии на 80-й минуте сегодняшнего поединка, установив на табло итоговый результат – 2:0. Как информирует пресс-служба УЕФА, именно 32-летнему хавбеку достался приз лучшему игроку матча. В активе де Брёйне не только голевой удар, но и 12 выигранных дуэлей (больше всех) и три передачи под удар (второй показатель).

Сборная Бельгии занимает второе место в квартете E перед последним туром с тремя набранными очками. Впрочем, все три оппонента бельгийцев набрали столько же баллов.