Кейн рассказал, как шахматы помогают ему расслабиться

Английский нападающий Гарри Кейн рассказал о том, как шахматы помогают ему расслабиться, особенно во время такого ответственного турнира, как Евро-2024. В интервью TalkSport он признался, что играет в шахматы даже перед матчами.

- Уже несколько лет как я увлёкся шахматами, играю в них даже в интернете. Шахматы стали важным занятием для моей жизни. Потому что они, на мой взгляд, разгружают мозг и нервы, - заявил Кейн.

Напомним, что с прошлого года английский бомбардир выступает в Германии, он подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Ранее он защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».