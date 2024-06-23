Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн рассказал, как шахматы помогают ему расслабиться

23 Июня 2024 • 00:10 Комментировать

Английский нападающий Гарри Кейн рассказал о том, как шахматы помогают ему расслабиться, особенно во время такого ответственного турнира, как Евро-2024. В интервью TalkSport он признался, что играет в шахматы даже перед матчами.

- Уже несколько лет как я увлёкся шахматами, играю в них даже в интернете. Шахматы стали важным занятием для моей жизни. Потому что они, на мой взгляд, разгружают мозг и нервы, - заявил Кейн.

Напомним, что с прошлого года английский бомбардир выступает в Германии, он подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Ранее он защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Первая команда вылетела с Евро-2024 Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
321 мин
Турция Турция
Португалия Португалия
0
3
5.00 3.80 1.70
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
2
0
1.60 3.90 6.00
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
00:33 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Румынии Йорданеску: «Бельгия – один из претендентов на трофей»
00:24 · Чемпионат Европы 2024
Впервые в истории: все команды группы E набрали по три очка после двух туров
00:13 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгия – Румыния
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Кейн рассказал, как шахматы помогают ему расслабиться
00:05 · Чемпионат Европы 2024
Кто вышел бы с третьего места в 1/8 финала Евро-2024 прямо сейчас
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Горжусь командой»
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Доку – лидер Евро-2024 по успешным обводкам после двух туров, Мусиала и Беллингем – третьи
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне забил румынам с передачи голкипера
23:38 · Чемпионат Европы 2024
Шаронов: «Мне не близок стиль игры сборной Англии»
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Гол Лукаку отменили в третий раз за два матча Евро-2024
23:22 · Чемпионат Европы 2024
Пепе – о матче против сборной Грузии: «Тренер выпустит на поле лучших игроков»
23:14 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «Сборная Германии очень сильна»
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Тотти: «Сборная Испании была идеальна, Италии нужно перевернуть эту страницу»
22:44 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Грузии — о целях команды: «Нам нечего терять»
Все новости