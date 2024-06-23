Кто вышел бы с третьего места в 1/8 финала Евро-2024 прямо сейчас

На чемпионате Европы завершились два тура группового этапа. Пока только три команды смогли завоевать билеты в 1/8 финала турнира. Этими командами стали сборные Германии, Испании и Португалии.

Как известно, в плей-офф проходят не только те команды, которые финишируют на первых и вторых местах в группах. Ещё четыре путёвки в 1/8 финала завоюют четыре лучшие сборных среди тех, кто займёт третьи места. Если сравнивать третьи команды сейчас, то получается такая картина:

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Австрия 2 1 0 1 3 2 +1 3 2 Словакия 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Словения 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Албания 2 0 1 1 3 4 -1 1 5 Чехия 2 0 1 1 2 3 -1 1 6 Шотландии 2 0 1 1 2 6 -4 1

Как видим, прямо сейчас с третьих мест в 1/8 финала вышли бы сборные Австрии, Словакии, Словении и Албании. А вот Чехия и Шотландия остались бы за бортом.

Посмотреть на текущее положение команд в турнирных таблицах можно в нашем разделе Евро-2024.