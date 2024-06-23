Кто вышел бы с третьего места в 1/8 финала Евро-2024 прямо сейчас

На чемпионате Европы завершились два тура группового этапа. Пока только три команды смогли завоевать билеты в 1/8 финала турнира. Этими командами стали сборные Германии, Испании и Португалии.
Как известно, в плей-офф проходят не только те команды, которые финишируют на первых и вторых местах в группах. Ещё четыре путёвки в 1/8 финала завоюют четыре лучшие сборных среди тех, кто займёт третьи места. Если сравнивать третьи команды сейчас, то получается такая картина:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|2
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Словения
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Албания
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|5
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|6
|Шотландии
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
Как видим, прямо сейчас с третьих мест в 1/8 финала вышли бы сборные Австрии, Словакии, Словении и Албании. А вот Чехия и Шотландия остались бы за бортом.
Посмотреть на текущее положение команд в турнирных таблицах можно в нашем разделе Евро-2024.
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