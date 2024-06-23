Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024

По прошествии двух туров группового этапа Евро-2024 только две из 24 команд по-прежнему не пропускали голов – речь о сборных Испании и Франции. Испанцы всухую одолели соперников из Хорватии (3:0) и Италии (1:0), досрочно гарантировав себе первое место в квартете. Французы не смогли показать безупречный результат: они сыграли в нулевую ничью со сборной Нидерландов, а ранее лишь благодаря автоголу победили оппонентов из Австрии (1:0).

В заключительном туре сборная Испании встретится с Албанией, а Франции предстоит матч с уже вылетевшей Польшей. Поединки пройдут 24 и 25 июня соответственно.