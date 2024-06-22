Роналду: «Горжусь командой»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после крупной победы над Турцией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев.

— Мы гарантировали выход в плей-офф с первого места. Горжусь этой командой, мы – Португалия! — написал Роналду на своей страничке в социальной сети.

После двух сыгранных туров сборная Португалии возглавляет группу F, имея в своей копилке шесть набранных очков.

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Грузией. Встреча между командами пройдет 26 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.