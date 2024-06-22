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Чемпионат Европы по футболу 2024

Лукаку – как обычно, де Брёйне – классно: Бельгия побила Румынию с голевым пасом вратаря

22 Июня 2024 • 23:50 Комментировать
Бельгия
2:0
Румыния
окончен

Сборные Бельгии и Румынии очным матчем закрывали программу второго тура. Это был последний матч группового этапа Евро-2024, который проходил одиночно, без параллели с другой встречей.

Протокол игры  
Бельгия2:0Румыния
(1:0) Тилеманс Юри2'  
(2:0) Де Брёйне Кевин80'  
Кастельс КоэнФас ВаутВертонген ЯнТеате Артур 77' (Дебаст Зено ( 77') Кастань ТимотиДоку Жереми 72' (Мангаля Орель ( 72') Тилеманс Юри 72' (Карраско Янник ( 72') Онана АмадуЛукебакио Доди  35' 56' (Троссар Леандро ( 56') Де Брёйне КевинЛукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцВранкс АстерКамински ТомасВермирен АртурКюйпер МаксимДе Кетеларе ШарльБакайоко ЖоанОпенда Лои
Ницэ ФлоринРатиу Андрей 90' (Сореску Деян ( 90') Дрэгушин РадуБурка АндрейБанку Никусор  59'Марин Мариус  65' 68' (Олару Дариус ( 68') Ман ДеннисМарин РэзванСтанчу НиколаеМихэйлэ Валентин 68' (Хаджи Янис ( 68') Драгус Денис 81' (Алибек Денис ( 81')
Запасные: Рус АдрианКоман ФлоринелТарновану СтефанЧикылдэу АлександруПушкаш ГеоргеБирлигея ДаниэльМогос ВасилеМолдован ХорациуШут АдрианНеделчару ИонуцРаковитан Богдан
22 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Победа Украины над Словакией запутала ситуацию в группе E. Чтобы все команды этого квартета подошли к заключительному туру группового этапа с равным количеством очков, от Бельгии требовался выигрыш у Румынии. Конечно, такая задача была вполне посильной для «красных дьяволов». Доменико Тедеско не для того приходил в сборную Бельгии, чтобы проигрывать с ней оппонентам из почти второй полусотни рейтинга ФИФА.

Однако в первом туре бельгийцы проиграли как раз подобному супостату. Команда Словакии, идущая в мировой табели о рангах на 45-й строчке, нанесла неожиданное поражение самой переоценённой сборной последних десяти лет. Бельгия промучилась тот матч без толку. А Румыния в первом туре испытала эмоции совсем другого толка, отправив три безответных мяча Украине.

Сейчас Тилеманс отметил возвращение в стартовый состав «красных дьяволов» быстрым голом. Бельгийцы вообще сразу понеслись вперёд и не успокоились, пока не сдобрили мячом ворота соперников. На второй минуте Лукаку, получив пас от Доку, из пределов штрафной площади откатил мяч по направлению назад, а Тилеманс послал сферу в сетку из полукруга в падении (1:0).

Румынам такое очень не понравилось, и они тоже не стали держать энергию в себе. Пошли вперёд, добились углового и вторым темпом после него устроили голевой момент. Мариус Марин навесил слева, Дрэгушин ударил головой, и мяч следовал под перекладину, но Кастельс в красивом прыжке смахнул его за неё. Впрочем, инициатива полноценно не перешла к «трёхцветным».

Бельгийцы занялись привычным делом – запарыванием перспективных шансов. Дальний заброс пошёл на де Брёйне, которого подвела обработка, и Кевин спокойно ткнул мяч в руки Ницэ. Лукаку получил пас слева от Доку и неторопливо начал разворачиваться, отправив в буфет Бурку, но удар Ромелу был накрыт. Де Брёйне классно прорвался по центру и отдал вправо свободному Лукебакио, на исполнение пробившему в дальний угол. Ницэ перевёл на угловой.

Румыны в ответных атаках не выглядели безнадёжно. Понятно, рассчитывали они на дальние удары со стандартами. Близко к перерыву Ман разыграл угловой справа, Станчу подал, и с ударом Бурки справился Кастельс. У бельгийцев де Брёйне чуть раньше слабо пробил в левый угол – семечки для Ницэ. Могли «красные дьяволы» куда уверенней выигрывать первый тайм, но тому же Лукебакио не хватало более качественных действий в атаке.

Старт второго тайма – активный в исполнении румынской сборной. Но Ман не прошил Кастельса, а Михэйлэ был неточен после прохода. Потом снова бельгийцы обострять стали. Доку слева разобрался с Дрэгушином и навесил, а Лукаку не хватило роста, чтобы замкнуть эту передачу. Обводящий привет от де Брёйне – в рекламный щит. С разворота с пятнадцати метров приложился Кевин точнее, однако в голкипера. Не везло Кевину – ещё слишком сильный прострел он выкатил для Доку.

Сам Доку поработал на левом полуфланге, но из борьбы пробил в сетку с внешней стороны. Лукаку выскочил один на один, не рискнул обводить Ницэ и поразил ближний угол. Да – и опять гол Ромелу засчитан не был (вспоминаем его «дубль» в игре со Словакией). Лукаку оказался в офсайде носком бутсы, частью колена и плечом. Почему бы вскоре с игры не забить Лукаку? А потому что Ницэ отразил его удар в ближнем углу.

Румынам надо было внимательней относиться к своим шансам. А то Ман вышел проигравшим в ближней дуэли с Кастельсом. Не стало 1:1 – стало 2:0. Де Брёйне решил не следовать примеру Лукаку и забить-таки легитимно. Кастельс вынес мяч далеко от своих ворот, и де Брёйне в подкате проткнул мяч в сетку мимо Ницэ. Победа Бельгии на классе – наверное, стоит так сказать.

Победа обычная, не крупная. Ибо Троссару не надо было мнить себя Роналду и выкатывать мяч влево на Лукаку – нужно было Леандро брать всю ответственность на себя. Потому что румынский защитник сделал перехват. А Лукаку забил бы? Вопрос риторический.

Известно, что не забил Алибек. Продавил он Фаса и медленно отправил мяч по направлению к правому углу пустого створа. Только вот Кастань туда стремился и успел остановить мяч до ленточки. Лукаку ещё успел приложиться по другим воротам с правого угла вратарской. Каков итог? Сэйв Ницэ.  

Что есть в группе E по итогам двух сыгранных туров? У всех команд по три очка. В последнем туре Бельгия встретится с Украиной, а Румыния – со Словакией. Будет интересно, если и там, и там сыграют вничью. Тогда каждая из четырёх команд финиширует в этой группе с четырьмя очками.

Кирилл Иванцов

На каком месте финиширует Бельгия в группе Е?
На 1-м На 2-м На 3-м (пройдёт в плей-офф) На 3-м (не пройдёт в плей-офф) На 4-м
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