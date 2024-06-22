Доку – лидер Евро-2024 по успешным обводкам после двух туров, Мусиала и Беллингем – третьи

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку возглавляет рейтинг лучших дриблёров Евро-2024.

В проигранной встрече со Словакией представитель «Манчестер Сити» обыграл оппонентов шесть раз (рекорд нынешнего розыгрыша Евро), а в сегодняшнем поединке с Румынией совершил ещё три успешные обводки. Именно Доку, таким образом, лидирует в рейтинге дриблёров после двух туров групповой стадии – девять удачных попыток.

Второе место остаётся за Ламином Ямалем из сборной Испании (семь), третью позицию делят Джамал Мусиала (Германия), Джуд Беллингем (Англия), Нико Уильямс (Испания) и Дан Ндойе (Швейцария) – по шесть.