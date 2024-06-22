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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шаронов: «Мне не близок стиль игры сборной Англии»

22 Июня 2024 • 23:38 Комментировать
Англия
...
Словения
25.06 22:00

Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре сборной Англии на текущем чемпионате Европы.

Специалист признался, что ему не нравится игра английской команды под руководством Гарета Саутгейта.

«Мне стиль игры сборной Англии не близок, хотя они и достигают определенных результатов. Мне больше нравится Германия, Испания, Австрия, Дания — именно в командной игре», — приводит слова Шаронова «Чемпионат».

При этом Шаронов считает, что если Англия выиграет Евро-2024, то все будут хвалить Саутгейта.

После двух туров англичане занимают первое место в группе C, имея на своем счету четыре очка.

В заключительном туре Англия встретится со Словенией. Игра пройдет 25 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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