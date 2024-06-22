Гол Лукаку отменили в третий раз за два матча Евро-2024

Гол нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку вновь был отменён.

Во встрече первого тура группового этапа против Словакии 31-летний форвард дважды поразил ворота, но оба гола были отменены. Тот матч Бельгия проиграла 0:1. На 64-й минуте сегодняшнего поединка с Румынией игрок вновь отправил мяч в сетку, но на табло его имя снова не зажглось – судьи нашли офсайд после просмотра видеоповтора.

На счету Ромелу Лукаку по-прежнему нет забитых мячей на Евро-2024. Единственный на данный момент гол «красных дьяволов» на турнире сегодня забил Юри Тилеманс – произошло это уже на 73-й секунде встречи.