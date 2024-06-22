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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пепе – о матче против сборной Грузии: «Тренер выпустит на поле лучших игроков»

22 Июня 2024 • 23:22 Комментировать
Турция
0:3
Португалия

Центральный защитник сборной Португалии Пепе считает, что в заключительном туре Роберто Мартинесу не стоит значительно ротировать состав.

Португальцы гарантировали себе выход в плей-офф с первого места, обыграв сборную Турции (3:0) и набрав шесть очков после двух туров. В последнем матче группового этапа команда Мартинеса встретится со сборной Грузии.

«Тренер выпустит лучших игроков, чтобы победить в этой игре. Мы всегда играем на победу и хотим продолжать выигрывать. Мы работаем в каждом матче, чтобы стать лучше, и во встрече со сборной Грузии всё вновь будет по-другому», – цитирует официальный сайт УЕФА 41-летнего Пепе.

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Пепе Сборная Португалии Сборная Грузии Роберто Мартинес евро-2024 ещё теги

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