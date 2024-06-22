Ольмо: «Сборная Германии очень сильна»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился мнением об уровне сборной Германии.

Немецкая национальная команда гарантировала себе выход в плей-офф после двух туров группового этапа, набрав шесть очков. То же самое касается и испанцев.

«Сборная Германии очень сильна. В этой команде много игроков, выигравших всё в «Баварии» ещё при Флике. На прошлом чемпионате мира мы сыграли с Германией вничью, и это был непростой матч. Очень опасный соперник», – приводит Barca Universal слова Ольмо, выступающего за «РБ Лейпциг».

В заключительном туре Германия сыграет против Швейцарии, а Испания – против Албании. Матчи пройдут 23 и 24 июня соответственно.