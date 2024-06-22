Тотти: «Сборная Испании была идеальна, Италии нужно перевернуть эту страницу»

Знаменитый итальянский экс-футболист Франческо Тотти призвал сборную Италии поскорее забыть о случившемся в недавнем поединке с Испанией.

Команда Лучано Спаллетти потерпела поражение со счётом 0:1, но могла уступить гораздо крупнее – испанцы не реализовали множество голевых возможностей.

«У Испании отличная команда, там выступают молодые игроки мирового уровня. Тем вечером они были идеальны, а мы не были той сборной Италии, которую все привыкли видеть. Теперь важно просто выйти из группы.

Мы не должны пытаться сравнить Испанию с Италией, ведь иногда просто у кого-то всё складывается безупречно, а у кого-то – наоборот. Нужно перевернуть эту страницу и сосредоточиться на матче с Хорватией», – цитирует Football Italia Тотти.

Матч Италия – Хорватия состоится 24 июня.