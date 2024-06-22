Тренер Грузии — о целях команды: «Нам нечего терять»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль ответил на вопрос о целях команды на нынешнем чемпионате Европы.

— Нам нечего терять. Нашей целью является получение опыта на турнире. Конечно, я люблю Грузию, но не думал, что мы выиграем наш первый чемпионат Европы, — цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Специалист добавил, что его команде еще многому предстоит научиться, а опыт на таком турнире точно поможет в дальнейшем.

По итогам двух сыгранных туров сборная Грузии занимает последнее место в турнирной таблице группы F, набрав один балл.

В заключительном туре Грузия встретится с Португалией. Игра пройдет 26 июня, начало — в 22:00 по мск.