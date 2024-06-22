Вратарь сборной Грузии: «Я просто делал свою работу»

Георгий Мамардашвили, страж ворот грузинской сборной, дал свой комментарий после ничейного матча с Чехией.

Встреча чемпионата Европы – 2024 прошла 22 июня и завершилась со счётом 1:1, Мамардашвили, сделав несколько важных сэйвов, был признан лучшим игроком матча.

- Будет неправильно, если говорить, что я спас команду от поражения. Я просто делаю свою работу. Я доволен первым очком. Мы могли даже выиграть встречу в конце, но таков футбол, - передаёт слова грузинского голкипера пресс-служба УЕФА.

Грузия с одним набранным очком идёт на последнем месте в группе, 26 июня национальная команда встретится с Португалией.