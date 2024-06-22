Сборная Бельгии забила свой самый быстрый гол на крупном турнире

Сборная Бельгии открыла счёт в самом начале матча второго тура группового этапа против Румынии.

Мяч оказался в сетке уже на 73-й секунде встречи – автором стал полузащитник Юри Тилеманс. По информации Squawka, этот гол – самый быстрый для бельгийцев за всю историю выступления в финальных стадиях чемпионата мира и Европы.

Примечательно и то, что данный гол стал первым для сборной Бельгии на Евро-2024. Во встрече первого тура группового этапа против Словакии коллектив Доменико Тедеско потерпел поражение с минимальным счётом.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча Бельгии против Румынии.