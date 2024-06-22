Футболист сборной Португалии: «Наша первая цель достигнута»

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш высказался после победы с крупным счётом над Турцией.

Встреча чемпионата Европы – 2024 прошла 22 июня и завершилась победой команды Роберто Морено со счётом 3:0.

- Наша первая цель достигнута, но мы используем каждый момент каждой игры, чтобы подготовиться ко всему соревнованию. К следующему матчу мы подойдем точно так же, как и к первым двум, стараясь побеждать, совершенствоваться и выйти в 1/8 финала лучше подготовленными, чем мы сейчас, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Португалия в последнем матче группового этапа сыграет с Грузией, матч пройдёт 26 июня.