Монтелла: «Сегодня мы увидели, что сборная Португалии – одна из лучших в мире»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды в матче против Португалии (0:3).

Коллектив Роберто Мартинеса вёл со счётом 2:0 к перерыву благодаря голу Бернарду Силвы и автоголу. На 55-й минуте Бруну Фернандеш забил третий мяч.

«Мы хорошо провели первые 20 минут, создавали моменты, но были наказаны за первую же ошибку. Я считаю, что Португалия – одна из сильнейших сборных в мире, и сегодня это было доказано.

Иногда нам не хватало смелости, но такое случается с игроками, не имеющими достаточного опыта игр в финальной стадии крупных турниров», – передаёт высказывания Монтеллы официальный сайт УЕФА.