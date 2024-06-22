Пирожков объяснил, почему Лукаку не может забить

Известный комментатор Олег Пирожков ответил на вопрос, почему у форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку не получается забить на Евро-2024.

«С Лукаку все в порядке. Кто в здравом уме скажет, что Лукаку не хватает мастерства? Это просто невезение», — заявил Пирожков на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

Специалист отметил, что Бельгия играет в атаку и у команды есть моменты, а это главное.

В рамках первого тура подопечные Доменико Тедеско проиграли Словакии с минимальным счетом 0:1.

В эти минуты сборная Бельгии проводит свою игру второго тура против Румынии. Следить за ходом событий можно в текстовой трансляции на LiveResult.