Пирожков: «Тедеско никогда ни в чём не виноват»

Футбольный комментатор Олег Пирожков высказался о работе Доменико Тедеско на посту наставника сборной Бельгии.

В первом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Бельгии неожиданно проиграла Словакии со счетом 0:1.

«Тедеско никогда ни в чем не виноват. В победе Словакии виноваты они сами», — заявил Пирожков на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

По мнению эксперта, Бельгия хорошо играла, Тедеско сделал правильные замены — бельгийцам просто не повезло.

В эти минуты сборная Бельгии проводит матч второго тура против Румынии. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.