Вертонген стал третьим самым возрастным игроком в истории сборной Бельгии на крупных турнирах

Центральный защитник сборной Бельгии Ян Вертонген отметился уникальным достижением, появившись в стартовом составе.

В первой встрече бельгийцы уступили сборной Словакии (0:1), а ветеран остался на скамейке запасных. В сегодняшней встрече с Румынией представитель «Андерлехта» появился на поле с первых минут. Как информирует Opta, в возрасте 37 лет и 59 дней Вертонген стал третьим самым возрастным игроком в истории сборной Бельгии в рамках крупных турниров (чемпионаты мира и Европы).

Рекорд в далёком 1938 году установил Пьер Брен, сыгравший в 37 лет и 222 дня. Второй показатель остаётся за Вилфридом ван Муром – 37 лет и 119 дней (1982 год).