Гримальдо – о Ямале: «Никогда не видел подобных игроков»

Левый защитник сборной Испании Алехандро Гримальдо высказался о перспективах 16-летнего товарища по команде Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоне» вышел в стартовом составе «красной фурии» в обоих матчах Евро-2024, отметившись результативной передачей.

«Ямаль просто невероятен, его потенциал кажется безграничным. Я никогда не видел подобных игроков», – заявил в интервью Mundo Deportivo футболист леверкузенского «Байера».

Напомним, в поединке первого тура против сборной Хорватии Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Европы.

Сборная Испании досрочно заняла первое место в своём квартете, набрав шесть очков после двух туров.