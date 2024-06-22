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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кварацхелия — о ничьей с Чехией: «Я доволен результатом»

22 Июня 2024 • 22:12 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о результате минувшего матча против Чехии.

Игра второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась вничью со счетом 1:1.

— Я доволен таким результатом, ведь мы набрали первое очко. При этом, конечно, есть разочарование, что не забили на последней минуте. Постараемся воспользоваться шансом в игре с Португалией, — цитирует Кварацхелию пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров сборная Грузии занимает последнее место в группе F, имея в своей копилке всего одно очко.

Матч третьего тура Евро-2024 между Грузией и Португалией пройдет 26 июня, начало — в 22:00 по мск.

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