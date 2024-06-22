Булыкин предположил, из-за чего Кварацхелия неудачно играет на Евро-2024

Дмитрий Булыкин, в прошлом футболист «Байера» и сборной России, дал свой комментарий об игре грузинского вингера Хвичи Кварацхелия на Евро-2024.

22 июня Грузия сыграла вничью с Чехией, матч завершился со счётом 1:1, Хвича начал игру с первых минут, но не отметился результативными действиями.

- Вообще сама атмосфера Евро немного давит на него, потому что вся страна смотрит. С непривычки можно перегореть и утратить лидерские качества. Во-вторых, там всё-таки собраны лучшие из лучших – ты играешь против лучших игроков другой страны, - передаёт слова Булыкина Vprognoze.ru.

Булыкин также добавил, что Хвиче нужно прибавить в игре, если он летом хочет покинуть «Наполи» и перейти в клуб Лиги чемпионов.

Грузия имеет в своей копилке одно очко и занимает последнее место в группе, в заключительном матче групповой стадии команда Хвичи сыграет с Португалией.