Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии»

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес был восторжен голевой передачей Криштиану Роналду в поединке со сборной Турции (3:0).

На 55-й минуте 39-летний лидер португальцев мог забить свой первый гол на турнире, но отдал передачу Бруну Фернандешу при выходе два в одного. Этот мяч стал третьим и заключительным в матче.

«Мы увидели нечто особенное: великий нападающий выходит один на один и отдаёт голевую передачу. Какой замечательный пример! Это следует показывать в академиях по всей Португалии. Это подтверждение того, что он всегда старается на благо команды», – цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.