Кавазашвили ответил, готов ли голкипер сборной Грузии к переходу в топ-клуб

​Вратарь «Валенсии» и национальной сборной Грузии Георгий Мамардашвили может заиграть в европейском топ-клубе. Такое мнение выразил Анзор Кавазашвили, экс-голкипер сборной СССР..

22 июня Грузия поделила очки с Чехией, Мамардашвили был признан лучшим игроком этой встречи, отразив девять ударов соперника.

- Я думаю, что он готов к переходу в топ-клуб уровня Лиги чемпионов. Ещё в первом матче, против сборной Турции, Георгий был безупречен. Его вины в поражении нет. Думаю, у него очень хорошее будущее в европейском футболе, - передаёт слова известного в прошлом голкипера Vprognoze.ru.

Грузия набрала на турнире один балл и идёт на последней строчке в своей группе, 26 июня команда сыграет против сборной Португалии в заключительном матче групповой стадии.