Монтелла объяснил, почему не выпустил Гюлера в старте в матче с Португалией

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал, почему не выпустил полузащитника Арду Гюлера в стартовом составе.

19-летний представитель мадридского «Реала» вышел на замену на 70-й минуте поединка со сборной Португалии, когда на табло горел счёт 3:0 в пользу соперников.

«Мне жаль Гюлера. Он был слегка уставшим, и я не хотел допустить риска его травмы», – приводит Madrid Zone слова Монтеллы.

В поединке первого тура против сборной Грузии (3:1) Арда Гюлер вышел в основе и отметился забитым мячом.

После двух туров турецкая национальная команда занимает вторую строчку в таблице квартета с тремя набранными очками.