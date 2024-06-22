Роберто Мартинес: «Если со стороны посмотрите за игрой Пепе, вы не поверите, сколько ему лет!»

Роберто Мартинес, главный тренер португальской национальной команды, после победы над Турцией высказался о защитнике Пепе.

Напомним, встреча прошла 22 июня и завершилась победой Португалии со счётом 3:0. 41-летний защитник Пепе начал игру с первых минут и был заменён в конце второго тайма.

- Если со стороны наблюдать за игрой Пепе, то вы не поверите, что ему 41 год! Он отличный пример португальского футбола. Он профессионал 24 часа в сутки – тренируется, правильно спит, - передаёт слова рулевого сборной Португалии пресс-служба УЕФА.

Португалия в заключительном матче группового этапа сыграет против Грузии, встреча пройдёт 26 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.