Терёхин оценил игру Криштиану Роналду в матче с Турцией

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Португалии над Турцией (3:0) на Евро-2024.

- Наиграли турки на такое крупное поражение от португальцев?

- Да. Хотя я не ожидал, что Португалия так крупно обыграет турок. Наверное, все дело в том, что у них больше опыта. И футболисты посильнее. Они играют в хороших клубах и чемпионатах.

- Турки какое впечатление произвели?

- Команда у них молодая. Они никогда нигде не выстреливали. Им будет тяжело выйти из группы на этом чемпионате Европы. Нет у них таких игроков, как у Португалии на сегодняшний день.

- Кто из португальцев понравился?

- Молодежь там какая вышла! Когда Португалия обыграла Чехию, главный тренер португальцев сделал замену на 90-й минуте. Я подумал, что он тянет время. А получилось так, что вышли два молодых парня, один отдал пас, другой забил. Поэтому там в сборной хорошие футболисты. Просто они не так раскручены, как Роналду и Пепе. Но при всем уважении к ним, одному - 41, другому – 38. Они – молодцы. Пепе вообще в отличной форме.

- Как оцените игру Криштиану Роналду?

- Он отвлекает на себя много игроков обороны соперника. Уверен, свой гол он забьет.

- У него была такая возможность, но он предпочел отдать пас Фернандешу.

- Криштиану все правильно сделал. Вот, все говорят, что Роналду не забивает, но он что, в 38 лет должен забивать в каждом матче? Нет. Есть тактика. Уверен, тренер знает, как его правильно использовать. Для Португалии главное – результат. А кто забьет: Роналду, Пепе или кто-то еще – это не важно. В целом Криштиану приносит большую пользу своей сборной.

- Как объяснить второй гол в ворота Турции, который они сами себе привезли?

- Он получился курьезный. Другого объяснения нет. На этом Евро вообще очень много автоголов. В матче Чехии с португальцами вратарь чехов отбил мяч, который летит ему в руки, и соперники забили гол. Потом он поскользнулся, и ему забили. А так, возможно, они сыграли бы вничью. Все решили непонятные нюансы. Если поле скользкое, можно надеть большие шипы.

- Уже шутки пошли, что автогол – лучший бомбардир Евро.

- Да-да. Там отлетит, тут отскочит. Италия, пожалуйста, Испания тоже. В свои забили. Хотя игра была нулевая.

- Считаете португальцев претендентами на трофей?

- Нет. Почему? Чуечка. Не знаю, как это объяснить, но португальцам будет тяжело. Думаю, на титул будут претендовать Италия, Испания и Франция.

Реклама

Елена Григорьевская