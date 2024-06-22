Тренер Португалии Мартинес прокомментировал победу над сборной Турции

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями после крупной победы в матче второго тура группового этапа против Турции (3:0).

Португальцы вышли вперёд на 21-й минуте усилиями Бернарду Силвы, а чуть позднее увеличили преимущество благодаря автоголу соперников. На 55-й минуте Бруну Фернандеш установил на табло окончательный результат. Команда Мартинеса набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф.

«Думаю, мы сыграли на том же уровне, что и в матче с Чехией, но на этот раз нам удалось забить первыми. Турция хорошо начала игру, но мы выстояли, а затем, забив гол, мы смогли взять ситуацию под свой контроль. Теперь у нас есть возможность дать проявить себя другим игрокам», – приводит пресс-служба УЕФА слова Роберто Мартинеса.