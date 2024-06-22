Бернарду Силва после победы над Турцией рассказал о цели сборной Португалии на Евро-2024

Бернарду Силва, вингер португальской сборной, высказался после победы над Турцией на Евро-2024.

Встреча прошла 22 июня и завершилась победой португальцев со счётом 3:0, Бернарду вышел на поле с первых минут и отметился одним забитым мячом.

- Я очень рад, что набрали три очка и стали третьей командой, прошедшей квалификацию. Мы на шаг ближе к нашей цели - победе в турнире, но сейчас прошли только первый шаг.

Мы чувствуем, что команда находится в хорошем состоянии. Мы чувствуем, что находимся на правильном пути и, хоть нам и предстоит еще одна групповая игра, мы готовы к плей-офф, - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.