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Чемпионат Европы по футболу 2024

Камоцци: Кварацхелия ещё не показал свой уровень на Евро-2024

22 Июня 2024 • 21:33 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия

Известный менеджер Франко Камоцци высказался об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы.

По мнению специалиста, Кварацхелия может играть намного лучше того, как он сейчас выглядит на турнире.

— Он способен на многое, это очень талантливый футболист. В двух матчах чемпионата Европы он еще не показал свой уровень, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После двух туров сборная Грузии занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея на своем балансе всего одно очко.

В заключительном туре грузины встретятся с Португалией. Матч пройдет 26 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

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