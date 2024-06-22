Камоцци: Кварацхелия ещё не показал свой уровень на Евро-2024

Известный менеджер Франко Камоцци высказался об игре вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы.

По мнению специалиста, Кварацхелия может играть намного лучше того, как он сейчас выглядит на турнире.

— Он способен на многое, это очень талантливый футболист. В двух матчах чемпионата Европы он еще не показал свой уровень, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После двух туров сборная Грузии занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея на своем балансе всего одно очко.

В заключительном туре грузины встретятся с Португалией. Матч пройдет 26 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.