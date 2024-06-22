Роналду – в топ-3 по количеству побед в матчах чемпионатов мира и Европы

22 июня коллектив Роберто Мартино разгромил сборную Турции в матче Евро-2024.

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 3:0. Нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду начал матч в стартовом составе и во втором тайме отметился результативной передачей на Бруну Фернандеша.

Эта победа стала 23-й для форварда саудовского клуба «Аль-Наср» в матчах чемпионатов мира и Европы. 39-летний португалец, таким образом, вышел на третье место по этому показателю, выше него только экс-игроки сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе, у которых по 25 побед.

Португальцы имеют в своей копилке шесть баллов и лидируют в своей группе. В заключительном матче группового этапа Евро-2024 Португалия сыграет против Грузии, встреча состоится 26 июня.