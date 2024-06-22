Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Португалии разгромила Турцию, выиграла группу. Отличный день для самих европейских бразильцев и их поклонников. 41-летний Пепе и 39-летний Криштиану Роналду провели прекрасный матч, а их коллеги, находящиеся в расцвете сил, Рубен Диаш и Рафаэл Леау смотрелись гораздо хуже, даже просто слабо.

Но Рубен и Рафаэл ещё обдумают свою среднюю игру, а мы разберём лучше героев матча. Как положительных, так и отрицательных. Кто же проявил себя сегодня? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 9:10, в створ – 3:3, угловые – 9:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

САМЕТ АКАЙДИН – 3,0. И начнём как раз с тех, на ком повис знак «минус». Самет Акайдин давно подозревается в покрывательстве Монтеллы, тренировавшего его ещё в «Адане».

Сегодня «сынок» явно подвёл «папу». Регулярно терял оппонентов, опаздывал к эпизодам, проигрывал в резкости, просто невероятный автогол придумал. Достойная вишенка на этом грустном торте.

ОРКЮН КЁКЧЮ – 3,5. Подарки раздаривал не только Самет. На первый гол шикарную передачу выкатил Оркун. Конечно, тот эпизод был в динамике и Кёкчю просто пытался прервать прострел, но пасом на 11 метров же.

Но ещё больше вас поразит статистика: центральный полузащитник отдал всего четыре точные передачи за семь попыток, совершил четыре потери и проиграл три единоборства из четырёх.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 7,5. Ему 39 лет, а он на дриблинге проходит соперников, регулярно обостряет и нагнетает у чужих ворот. Прыгает от злости, когда что-то не получается у партнёров. КриРо отдал три ключевые передачи, одну – голевую.

Только точность куда-то делась – один хороший момент не реализовал, трижды ещё пробил мимо ворот.

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ – 7,5. Как же мощно Бруну отпахал сегодня, замечен был практически на каждом участке поля. Отразилось это на статистике: три отбора сделал у своих ворот, три стандарта заработал у чужих. Успел гол забить в атаке два в ноль и два удара заблокировать, завершив турецкую атаку.

БЕРНАРДУ СИЛВА – 8,0. Чуть выше оценку поставим автору победного гола. Именно Бернарду Силва почувствовал, как нужно решить самый важный эпизод матча, и принёс победу своей команде. Объём работу у Бернарду на уровне Бруну, правда, акцент был сделан на правый край.

Четыре ключевые передачи в развитие атаки выполнил Силва, запустил три точные диагонали, совершил два отбора.