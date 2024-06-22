Назван лучший игрок матча Турция – Португалия

22 июня португальская национальная команда с крупным счётом обыграла Турцию.

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Роберто Мартино. Голами отметились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, также Самет Акайдын, защитник турецкой сборной, отправил мяч в свои ворота.

Полузащитник Бернарду в итоге был признан лучшим игроком этой встречи.

Португалия в двух первых матчах набрала шесть очков и обеспечила себе попадание в плей-офф чемпионата Европы. В заключительном матче групповой стадии португальцы сыграют против Грузии, встреча пройдёт 26 июня.