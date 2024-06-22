Сборные Бельгии и Румынии назвали стартовые составы

Сегодня, 22 июня, пройдёт матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Национальные команды назвали стартовые составы на предстоящую игру.

Бельгия: Кастелс, Кастань, Вертонген, Фас, Теат, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Лукебакио, Доку, Лукаку.

Румыния: Ницэ, Рацю, Дрэгушин, Мариус Марин, Банку, Михэйлэ, Буркэ, Рэзван Марин, Дрэгуш, Ман, Станчу.

За текстовой трансляцией этого поединка можно будет следить на портале LiveResult.ru.

Напомним, в первом матче Евро-2024 Бельгия уступила Словакии со счётом 0:1, а Румыния разгромила Украину, забив три безответных мяча.