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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Бельгии и Румынии назвали стартовые составы

22 Июня 2024 • 21:01 Комментировать
Бельгия
...
Румыния
1 1.50 X 4.60 2 7.10
Через 0 ч. 29 мин.

Сегодня, 22 июня, пройдёт матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Национальные команды назвали стартовые составы на предстоящую игру.

Бельгия: Кастелс, Кастань, Вертонген, Фас, Теат, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Лукебакио, Доку, Лукаку.

Румыния: Ницэ, Рацю, Дрэгушин, Мариус Марин, Банку, Михэйлэ, Буркэ, Рэзван Марин, Дрэгуш, Ман, Станчу.

За текстовой трансляцией этого поединка можно будет следить на портале LiveResult.ru.

Напомним, в первом матче Евро-2024 Бельгия уступила Словакии со счётом 0:1, а Румыния разгромила Украину, забив три безответных мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Румынии

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БЕЛЬГИЯ РУМЫНИЯ
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