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Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия разгромила Турцию и обеспечила первое место в группе

22 Июня 2024 • 20:53 Комментировать (1)
Турция
0:3
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
2-й тайм

Сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе уже после двух матчей. Подопечные Роберто Мартинеса легко разгромили Турцию.

Протокол игры  
Турция0:3Португалия
  21'Силва Бернарду (0:1)
  28'Акайдин Самет (0:2)
  56'Фернандеш Бруну (0:3)
Байиндыр АлтайЧелик Зеки  42'Акайдин Самет  42' 75' (Демирал Мерих ( 75') Бардакчи Абдулкерим  25'Кадыоглу ФердиЧалханоглу ХаканАйхан Кан 58' (Йылдыз Кенан ( 58') Акгюн Юнус 70' (Гюлер Арда ( 70') Кекчю Оркун 46' (Языджи Юсуф ( 46') Актюркоглу Мухаммед 58' (Юксек Исмаил ( 58') Йылмаз Барыш
Запасные: Мюлдюр МертТосун ДженкЧакыр УгурджанЙокушлу ОкайЭзкан СалихКаплан АхметджанКиличсой СемихЙылдырым Бертуг
Кошта ДиогуКанселу Жоау 68' (Семеду Нелсон ( 68') Диаш РубенПепе Кеплер 83' (Силва Антониу ( 83') Мендеш НунуВитинья II 88' (Невеш Жоау ( 88') Пальинья Жоау  45' 46' (Невеш Рубен ( 46') Силва БернардуФернандеш БрунуЛеау Рафаэл  39' 46' (Нету Педру ( 46') Роналду Криштиану
Запасные: Консейсау ФрансишкуПатрисиу РуйДанилу ПерейраЖота ДиогуСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуФелиш ЖоауДалот ДиогуЛуис Матеус II
22 июня. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Во втором матче субботы на Евро встречались сборные Турции и Португалии. Обе команды на турнире в Германии стартовали с побед, так что успех в очной встрече обеспечивал бы путёвку в плей-офф. При этом с учетом ничьей в игре Грузии и Чехии чуть ранее, выигрыш гарантировал первое место.

Матч начался в неплохом темпе. Сначала португальцы постарались взять мяч под свой контроль, но турки не собирались с этим мириться, и именно они уже на шестой минуте едва не открыли счёт. После передачи справа на дальнем углу вратарской Актюркоглу опередил Канселу, но не смог нанести акцентированный удар, и мяч покатился мимо. После этого португальцы совершили несколько подходов к чужим воротам, но ничего опасного создать не могли.

Свое территориальное преимущество португальцы реализовали в середине первого тайма. Мендеш получил мяч в штрафной слева и простреливал на Роналду. Ветеран успел проскочить вперёд, но за его спиной оказался Бернарду Силва, который с близкого расстояния расстрелял ворота.

Через пару минут Фернандеш на линии штрафной сходу пробил после того, как мяч прилетел по высокой дуге, но в створ хавбек не попал. Вскоре португальцы удвоили преимущество, и это получилось очень курьёзно. Южане убегали в контратаку, но последовала неточная передача на правый угол штрафной, где был один Акайдын. Однако защитник не посмотрел и покатил мяч назад в противоход Байындыром. В итоге вратарь и Челик пытались догнать футбольный снаряд, но тот закатился в ворота.

Турки быстро могли вернуться в игру. Актюркоглу слева вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, но Кошта ногой выбил мяч из нижнего угла. Турки ещё совершили пару подходов, но было не опасно. Португальцы тоже сбавили обороты, хоть и действовали чуть острее. В конце тайма Кекчю низом пробил из-за пределов штрафной, но Кошта сыграл надёжно. При этом к концу тайма эмоции стали накаляться, что вылилось в большое количество предупреждений до перерыва. На отдых же португальцы ушли с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма характер игры не менялся. Португальцы скорее владели преимуществом, но ничего острого не создавали. Турки ответили дальней попыткой Языджи, но Кошта спокойно справился с этим ударом. В ответ португальцы довели счёт до разгромного. После передачи из глубины Роналду выскочил один на один с вратарем, но в несвойственной для себя манере вместо удара покатил мяч левее на Фернандеша, который мимо пустых ворот не промахнулся.

Турки после этого, казалось, уже не верили в свои силы. Португальцы же тоже уже не собирались играть на максимуме. Интересно, что после одной из атак тот же Роналду после навеса справа выиграл борьбу в воздухе, но решил не бить с близкого расстояния, а вновь сыграть на партнера. В этот раз, правда, получилось неточно. В конце матча у турков вышел Гюлер, и игра команды стала чуть симпатичнее, но всё равно до острых моментов дело не доходило.

Таким образом, сборная Португалии выиграла и заняла первое место досрочно. Турция же свой вопрос оставила на последний матч. В заключительном туре группового этапа Португалии предстоит сыграть против команды Грузии. В свою очередь турки встретятся с чехами.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Турции

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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
22 Июня 2024 в 21:15
Сколько помню португальцы всегда шутя играючи выбивали турок
Слишком большая разница в классе игроков
П. С. зачем портишам Роналду? Просто для имиджа?
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