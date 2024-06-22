Португалия разгромила Турцию и обеспечила первое место в группе

Сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе уже после двух матчей. Подопечные Роберто Мартинеса легко разгромили Турцию.

Во втором матче субботы на Евро встречались сборные Турции и Португалии. Обе команды на турнире в Германии стартовали с побед, так что успех в очной встрече обеспечивал бы путёвку в плей-офф. При этом с учетом ничьей в игре Грузии и Чехии чуть ранее, выигрыш гарантировал первое место.

Матч начался в неплохом темпе. Сначала португальцы постарались взять мяч под свой контроль, но турки не собирались с этим мириться, и именно они уже на шестой минуте едва не открыли счёт. После передачи справа на дальнем углу вратарской Актюркоглу опередил Канселу, но не смог нанести акцентированный удар, и мяч покатился мимо. После этого португальцы совершили несколько подходов к чужим воротам, но ничего опасного создать не могли.

Свое территориальное преимущество португальцы реализовали в середине первого тайма. Мендеш получил мяч в штрафной слева и простреливал на Роналду. Ветеран успел проскочить вперёд, но за его спиной оказался Бернарду Силва, который с близкого расстояния расстрелял ворота.

Через пару минут Фернандеш на линии штрафной сходу пробил после того, как мяч прилетел по высокой дуге, но в створ хавбек не попал. Вскоре португальцы удвоили преимущество, и это получилось очень курьёзно. Южане убегали в контратаку, но последовала неточная передача на правый угол штрафной, где был один Акайдын. Однако защитник не посмотрел и покатил мяч назад в противоход Байындыром. В итоге вратарь и Челик пытались догнать футбольный снаряд, но тот закатился в ворота.

Турки быстро могли вернуться в игру. Актюркоглу слева вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, но Кошта ногой выбил мяч из нижнего угла. Турки ещё совершили пару подходов, но было не опасно. Португальцы тоже сбавили обороты, хоть и действовали чуть острее. В конце тайма Кекчю низом пробил из-за пределов штрафной, но Кошта сыграл надёжно. При этом к концу тайма эмоции стали накаляться, что вылилось в большое количество предупреждений до перерыва. На отдых же португальцы ушли с уверенным преимуществом.

В начале второго тайма характер игры не менялся. Португальцы скорее владели преимуществом, но ничего острого не создавали. Турки ответили дальней попыткой Языджи, но Кошта спокойно справился с этим ударом. В ответ португальцы довели счёт до разгромного. После передачи из глубины Роналду выскочил один на один с вратарем, но в несвойственной для себя манере вместо удара покатил мяч левее на Фернандеша, который мимо пустых ворот не промахнулся.

Турки после этого, казалось, уже не верили в свои силы. Португальцы же тоже уже не собирались играть на максимуме. Интересно, что после одной из атак тот же Роналду после навеса справа выиграл борьбу в воздухе, но решил не бить с близкого расстояния, а вновь сыграть на партнера. В этот раз, правда, получилось неточно. В конце матча у турков вышел Гюлер, и игра команды стала чуть симпатичнее, но всё равно до острых моментов дело не доходило.

Таким образом, сборная Португалии выиграла и заняла первое место досрочно. Турция же свой вопрос оставила на последний матч. В заключительном туре группового этапа Португалии предстоит сыграть против команды Грузии. В свою очередь турки встретятся с чехами.