Три команды уже вышли в плей-офф Евро-2024

Сборная Португалии не испытала проблем в матче против Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Команда Роберто Мартинеса организовала три безответных гола – отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, а ещё один мяч «лунные звёзды» забили сами себе.

Таким образом, места в 1/8 финала чемпионата Европы себе обеспечили уже три команды – Германия, Испания и Португалия.

Отметим, что точное место сборной Германии в группе А ещё не было определено. А вот команды Испании и Португалии гарантировали себе первые места в своих квартетах.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.