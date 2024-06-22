Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Криштиану и турки дарят голы: сборная Португалии крупно победила и вышла в плей-офф с первого места

22 Июня 2024 • 20:53 Комментировать (1)
Турция
0:3
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
2-й тайм

Сборные Турции и Португалии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 22 июня.

 
Протокол игры
 
Турция0:3Португалия
  21'Силва Бернарду (0:1)
  28'Акайдин Самет (0:2)
  56'Фернандеш Бруну (0:3)
Байиндыр АлтайЧелик Зеки  42'Акайдин Самет  42' 75' (Демирал Мерих ( 75') Бардакчи Абдулкерим  25'Кадыоглу ФердиЧалханоглу ХаканАйхан Кан 58' (Йылдыз Кенан ( 58') Акгюн Юнус 70' (Гюлер Арда ( 70') Кекчю Оркун 46' (Языджи Юсуф ( 46') Актюркоглу Мухаммед 58' (Юксек Исмаил ( 58') Йылмаз Барыш
Запасные: Мюлдюр МертТосун ДженкЧакыр УгурджанЙокушлу ОкайЭзкан СалихКаплан АхметджанКиличсой СемихЙылдырым Бертуг
Кошта ДиогуКанселу Жоау 68' (Семеду Нелсон ( 68') Диаш РубенПепе Кеплер 83' (Силва Антониу ( 83') Мендеш НунуВитинья II 88' (Невеш Жоау ( 88') Пальинья Жоау  45' 46' (Невеш Рубен ( 46') Силва БернардуФернандеш БрунуЛеау Рафаэл  39' 46' (Нету Педру ( 46') Роналду Криштиану
Запасные: Консейсау ФрансишкуПатрисиу РуйДанилу ПерейраЖота ДиогуСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуФелиш ЖоауДалот ДиогуЛуис Матеус II
22 июня. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

Турция и Португалия сложные победы одержали в первом туре, потратили много сил, поэтому к очному матчу подходили настороженно. Фаворитом, конечно же шли португальцы, но на опыт Криштиану Роналду у турков был юношеский задор Арды Гюлера, положившего сумасшедший мяч в ворота сборной Грузии. Правда, молодой полузащитник «Реала» был не готов и появился только в концовке, а КриРо вышел в старте и сделал много полезного.

Анонсировали битву поколений, но её не получилось, как и битвы в принципе. Первую половину тайма сборная Турции ещё играла на равных с европейскими бразильцами, но потом всё бросила и стала раздавать подарки. Хотя до Нового года ещё далеко.

Начал аттракцион невиданной щедрости Оркун Кёкчю. Рафаэл Леау запустил Нуну Мендеша в лицевую, тот прострелил, а турок своим касание подправил мяч точно на ход Бернарду Силве. Игрок «Манчестер Сити» ударом в касание расстрелял ворота – 0:1.

Но этот подарок ещё ни в какое сравнение не идёт с привозом Акайдина. Жоау Канселу разрезающей передачей пытался запустить движок Роналду, но отдал в никуда. Криштиану повернулся и начал высказывать партнёру, а Самет устремился к мячу и отдал в створ мимо выбежавшего голкипера. Никого из португальцев даже близко не было. Голкипер и Зеки Челик на ободах бежали спасать ситуацию, но вынос случился уже за линией ворот – 0:2.

Под занавес первого тайма у турков был шанс вернуться в игру: Керем Актюркоглу неплохое соло заложил, слева влетел в штрафную площадь и пробил в ближний угол – Диогу Кошта парировал ногой. Ну и на этом турки закончились. Во второй тайме вообще поскучнели обе команды. По сути, случился всего лишь один момент, который завершился голом. Из глубины пошла шикарная передача, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш вывалились два в ноль. КриРо не пожадничал, покатил левее, а Бруну пробил по пустому створу – 0:3.

Вот и всё. Разгром красивый, уверенный. Сборная Португалии выиграла не только Турцию, она досрочно выиграла группу. Криштиану Роналду и компания в плей-офф проследуют с первого места.

Справедлив ли разгром в матче Португалии и Турции?
Да Нет
РезультатыАрхив
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Турции

Новости по матчу

Сегодня, 22 Июня
21:06
Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
21:05
Назван лучший игрок матча Турция – Португалия
20:53
Криштиану и турки дарят голы: сборная Португалии крупно победила и вышла в плей-офф с первого места 1
20:37
Роналду — лучший ассистент в истории Евро 1
20:21
Роналду совершил первое голевое действие на Евро-2024
20:18
Роналду поделился с Фернандешем, Португалия громит Турцию
19:46
На Евро-2024 случился уже шестой автогол
19:33
Защитник сборной Турции забил безумный автогол
19:26
Бернарду Силва открыл счёт в матче Португалия - Турция
19:20
Роналду установил новый рекорд на Евро-2024
18:30
Турция - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 8
17:58
Роналду – в основе: Сборные Турции и Португалии назвали составы
16:41
Роналду мило отреагировал на футболку «Реала»
15:54
Роналду написал одно слово перед матчем Евро-2024 2
15:16
Тренер Португалии ответил, нужен ли Роналду отдых
13:25
Данни: «Уверен, что Роналду поможет Португалии выиграть Евро»
09:00
Турция – Португалия: Окажется ли Гюлер в стартовом составе
02:14
Турция - Португалия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Июня
23:43
Терим: «Однажды Гюлер сможет претендовать на «Золотой мяч»
23:37
Гюлер может не попасть в основной состав на матч с Португалией – известна причина
22:49
Леау отметил Чалханоглу и Гюлера перед матчем со сборной Турции
22:34
Леау рассказал о своих целях на Евро-2024
22:11
​Забьёт ли Роналду сборной Турции: прогноз от экспертов
21:28
Турция – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle
20:14
Мартинес рассказал, зачем сборной Португалии 39-летний Роналду
20:13
Наставник сборной Португалии: «Матч с Турцией будет отличаться от игры с Чехией»
19:39
Жота: «Турция сильнее Чехии и будет рассчитывать на другой результат»
18:11
Данни: Верю, что сборная Португалии станет чемпионом Европы
16:56
Актуальная ставка и прогноз на матч Турция — Португалия Евро-2024 — 22 июня 2024
16:06
Надёжный прогноз и ставка на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
13:47
Куарежма: «Роналду всегда должен быть в стартовом составе» 1
01:06
Роналду назвал три качества, которые царят в сборной Португалии
20 Июня
00:10
Ставка и прогноз на точный счёт матча Турция — Португалия Евро 2024 — 22 июня 2024
19 Июня
16:39
Рискованная ставка и прогноз на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
11:36
Фердинанд: «Гол Гюлера в ворота Турции – пока лучший на Евро-2024» 2
00:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТУРЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
22 Июня 2024 в 21:14
Еще после матча с Грузией говорил, что турки никакие!
Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Первая команда вылетела с Евро-2024 Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»
Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Петрушин назвал матч на Евро-2024, который больше всех разочаровал
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Грузия Грузия
Чехия Чехия
1
1
4.20 3.70 1.85
Видео
137 мин
Турция Турция
Португалия Португалия
0
3
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
21:05 · Чемпионат Европы 2024
Назван лучший игрок матча Турция – Португалия
21:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Бельгии и Румынии назвали стартовые составы
20:37 · Чемпионат Европы 2024
Роналду — лучший ассистент в истории Евро 1
20:26 · Чемпионат Европы 2024
Футболист сборной Португалии из-за двух симуляций пропустит следующий матч
20:21 · Чемпионат Европы 2024
Роналду совершил первое голевое действие на Евро-2024
20:18 · Чемпионат Европы 2024
Роналду поделился с Фернандешем, Португалия громит Турцию
20:04 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Швейцарии: «Нам необязательно побеждать Германию»
19:46 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 случился уже шестой автогол
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Отец игрока сборной Бельгии раскритиковал главного тренера команды
19:33 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Турции забил безумный автогол
19:28 · Чемпионат Европы 2024
Защитник Та назвал выдающимся игроком своего партнёра по сборной Германии
19:26 · Чемпионат Европы 2024
Бернарду Силва открыл счёт в матче Португалия - Турция
19:23 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Германии рассказал, что думает о Якине
19:20 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил новый рекорд на Евро-2024
19:14 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Чехии поздравил Грузию с набранным очком
Все новости