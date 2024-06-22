Криштиану и турки дарят голы: сборная Португалии крупно победила и вышла в плей-офф с первого места

Сборные Турции и Португалии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 22 июня.

Турция и Португалия сложные победы одержали в первом туре, потратили много сил, поэтому к очному матчу подходили настороженно. Фаворитом, конечно же шли португальцы, но на опыт Криштиану Роналду у турков был юношеский задор Арды Гюлера, положившего сумасшедший мяч в ворота сборной Грузии. Правда, молодой полузащитник «Реала» был не готов и появился только в концовке, а КриРо вышел в старте и сделал много полезного.

Анонсировали битву поколений, но её не получилось, как и битвы в принципе. Первую половину тайма сборная Турции ещё играла на равных с европейскими бразильцами, но потом всё бросила и стала раздавать подарки. Хотя до Нового года ещё далеко.

Начал аттракцион невиданной щедрости Оркун Кёкчю. Рафаэл Леау запустил Нуну Мендеша в лицевую, тот прострелил, а турок своим касание подправил мяч точно на ход Бернарду Силве. Игрок «Манчестер Сити» ударом в касание расстрелял ворота – 0:1.

Но этот подарок ещё ни в какое сравнение не идёт с привозом Акайдина. Жоау Канселу разрезающей передачей пытался запустить движок Роналду, но отдал в никуда. Криштиану повернулся и начал высказывать партнёру, а Самет устремился к мячу и отдал в створ мимо выбежавшего голкипера. Никого из португальцев даже близко не было. Голкипер и Зеки Челик на ободах бежали спасать ситуацию, но вынос случился уже за линией ворот – 0:2.

Под занавес первого тайма у турков был шанс вернуться в игру: Керем Актюркоглу неплохое соло заложил, слева влетел в штрафную площадь и пробил в ближний угол – Диогу Кошта парировал ногой. Ну и на этом турки закончились. Во второй тайме вообще поскучнели обе команды. По сути, случился всего лишь один момент, который завершился голом. Из глубины пошла шикарная передача, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш вывалились два в ноль. КриРо не пожадничал, покатил левее, а Бруну пробил по пустому створу – 0:3.

Вот и всё. Разгром красивый, уверенный. Сборная Португалии выиграла не только Турцию, она досрочно выиграла группу. Криштиану Роналду и компания в плей-офф проследуют с первого места.