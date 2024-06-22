Роналду — лучший ассистент в истории Евро

Сегодня, 22 июня, сборная Португалии встречается со сборной Турции в рамках второго тура чемпионата Европы – 2024.

В настоящий момент счет в игре 3:0 в пользу Португалии. Третий мяч был забит португальцами на 56-минуте поединка. Автором гола стал Бернарду Силва, а голевую передачу записал в свой актив 39-летний Криштиану Роналду.

Стоит сказать, что на текущем турнире данный ассист стал первым для Роналду, однако за свою длительную карьеру он оформил уже восьмой результативный пас в рамках чемпионатов Европы. По данному показателю Роналду сравнялся с вингером сборной Чехии Карелом Поборски и теперь вместе с ним делит первую позицию в рейтинге.