Футболист сборной Португалии из-за двух симуляций пропустит следующий матч

В эти минуты сборная Португалии с крупным счётом обыгрывает национальную команду Турции.

На данный момент идёт второй тайм, счёт в матче 3:0. Вингер португальской сборной Рафаэл Леау начал встречу с первых минут и на 39-й минуте получил жёлтую карточку за симуляцию. Отметим, что в матче 1-го тура групповой стадии с Чехией (2:1) футболист тоже получил «горчичник» за симуляцию. Таким образом, португалец не сможет помочь своей команде в матче третьего тура с Грузией, который состоится 26 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

После победы над Турцией в активе Португалии станет шесть очков, коллектив Роберто Мартинеса гарантирует себе участие в плей-офф Евро-2024.