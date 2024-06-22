Роналду совершил первое голевое действие на Евро-2024

В эти минуты сборная Португалии встречается со сборной Турции в рамках матча второго тура чемпионата Европы – 2024.

На данный момент португальцы громят соперника со счетом 3:0. Автором дубля стал Бернарду Силва, а еще один мяч побывал в сетке ворот Турции после автогола Самета Акайдына.

Стоит сказать, что на 56-й минуте матча 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал в свой актив первое результативное действие на текущем Евро, оформив ассист на Силву.

За всеми событиями матча Турция – Португалия вы можете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.