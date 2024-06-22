Роналду поделился с Фернандешем, Португалия громит Турцию

Судя по всему, окончательно пропала интрига в матче чемпионата Европы 2024 года между сборными Турции и Португалии. В начале второго тайма заброс вперед от правой боковой линии, сразу два португальца за спинами защитников, и Криштиану Роналду не стал расстреливать ворота, а поделился мячом с Бруну Фернандешем - 0:3 на табло.

Напомним, что в первом тайме отличился Бернарду Силва, а позже Самет Акайдын безобразно отпасовал голкиперу и попал в свои ворота.

Португальцы близки к тому, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.