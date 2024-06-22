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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Швейцарии: «Нам необязательно побеждать Германию»

22 Июня 2024 • 20:04 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.30 X 3.85 2 1.70
23.06 22:00

Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин дал свой комментарий перед матчем чемпионата Европы – 2024 против Германии.

Встреча пройдёт 23 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Швейцария добилась положительных результатов в первых двух играх, и сейчас мы находимся в хорошем положении. Нам необязательно побеждать завтра. Мы хотим показать свои качества и хорошее выступление. Это большая игра, мы хотим провести ее хорошо. Мы хорошо подготовились, сосредоточены на этой игре, она очень много значит для нас. Хотим, чтобы наши болельщики гордились нашей командой, - передаёт слова главного тренера швейцарцев пресс-служба УЕФА.

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ШВЕЙЦАРИЯ ГЕРМАНИЯ
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