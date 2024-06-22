Наставник сборной Швейцарии: «Нам необязательно побеждать Германию»

Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин дал свой комментарий перед матчем чемпионата Европы – 2024 против Германии.

Встреча пройдёт 23 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Швейцария добилась положительных результатов в первых двух играх, и сейчас мы находимся в хорошем положении. Нам необязательно побеждать завтра. Мы хотим показать свои качества и хорошее выступление. Это большая игра, мы хотим провести ее хорошо. Мы хорошо подготовились, сосредоточены на этой игре, она очень много значит для нас. Хотим, чтобы наши болельщики гордились нашей командой, - передаёт слова главного тренера швейцарцев пресс-служба УЕФА.