На Евро-2024 случился уже седьмой автогол

Сегодня, 22 июня, сборные Турции и Португалии проводят очный матч в рамках второго тура чемпионата Европы – 2024.

На 28-й минуте произошел удивительный эпизод — защитник сборной Турции Самет Акайдын просто катнул мяч в сторону своих ворот, не посмотрев, что голкипер стоит рядом с ним. После передачи Акайдына мяч спокойно закатился в сетку ворот турецкого коллектива, и теперь у португальцев преимущество над соперником уже в два гола.

Стоит сказать, что данный автогол стал уже седьмым на текущем чемпионате Европы за 23 сыгранных матча.

Следить за ходом всех событий игры Турция – Португалия можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.